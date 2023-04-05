شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تنتهى من إصلاح جسر بركة بهى الدين بسيوة بعد انهياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى أعمال إعادة ترميم وتدعيم جسر بركة بهي الدين بواحة سيوة، والذى تعرض جزء منه للانهيار نتيجة شدة الرياح والتي صاحبها ارتفاع ونشاط في حركة الأمواج.

ودفعت وزارة الرى بفرق عمليات من الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة ومجلس مدينة سيوة، بالتعاون مع شركات المقاولات العاملة بالقناة المفتوحة بسيوة، وتم الانتهاء من أعمال التدعيم العاجل للجسر.

ونفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، حيث يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الري بالواحة ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذى أثر سلبا على هذه الأراضى، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاما.

وتضمنت الإجراءات التى تم تنفيذها تعلية وتدعيم وتكسية العديد من جسور المصارف بالواحة لاستيعاب كميات مياه الصرف الزراعى الزائدة وحماية الأراضى من الغرق والتدهور.