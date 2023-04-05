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"نقل الكهرباء" توقع عقدًا بقيمة 121 مليون جنيه لتوسيع محطة محولات العلمين

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القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح  اليوم عقد مع شركة سيمنس للطاقة لتوسيع محطة محولات العلمين القائمة جهد 220/22/22 ك.ف بعدد 3 خلية محول من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح وذلك لتدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

 

 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن  القيمة الإجمالية  للتعاقد تبلغ حوالى 121 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 16 شهرًا من تاريخ توقيع العقد ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد  لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية، يتضمن إنـشاء محطة محولات دشلوط جهد 220/66/ 11 ك.ف سعـة (3 ×175+ 2×40) م.ف.أ من النـوع المعـزول بالغاز (GIS ) بنظام تسليـم مفتاح وذلك لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 823 مليون  جنيه مصرى بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وتمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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