شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتدعيم الشبكة بأسيوط بتكلفة 823 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الأربعاء، عقد مع شركة حسن علام للإنشاءات لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن العقد تضمن إنـشــاء محـطــة مـحـــولات دشلوط جــهــد 220/66/ 11 ك.ف سعـة (3 ×175+ 2×40) م.ف.أ مـن النـوع المعـزول بـالغـاز (GIS ) بنظام تسليـم مفتـاح وذلك لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الاحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالى 823 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 12 شهر من تاريخ توقيع العقد، وتمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.