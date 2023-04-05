شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام.. ثلاث رسائل هامة فى الحلقة الـ 13 يرصدها الداعية خالد الجمل والان مع تفاصيل الخبر
خلاصة رسائل الإمام الشافعى- الحلقة الثالثة عشر
ثلاثة رسائل هامة:
١ - "الموعظة للعوام والنصيحة للأخوة والتذكرة للخواص"
(أهمية اختيار نوع الخطاب تبعا لنوع المخاطب)
٢ - قال قائل له: "أخشي يا إمام أن يتهمك الخصوم بموالتك للوالي لمصاحبتك لابنه في السفر فقال الإمام: "لا حاجة لي إلا تبليغ العلم"
(بلغ العلم للجميع مهما كان ما سيقولونه عنك)
٣ - قال لولده "لو لم تساعد هذه المرأة المكلومة في البحث عن ولدها لقلت أنك لست أهلا للعلم النافع"
(العلم وسيلة وليس هدفا)
مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحا، وعلى المحور الساعة 7 مساء، والإعادة 5:00 صباحا و 12:00 مساء، وفي الساعة 10:45 مساء على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحا ويعاد في الساعة 5 صباحا.