شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع المجلس التأسيسي لـ"المصريين بالخارج للاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، و وسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة، و نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي السادة: مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الامريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية ، ود. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية ، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس رجل الأعمال في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد رجل الأعمال في انجلترا وممثلا عن دكتور ناصر فؤاد، نائب جلالة ملك بريطانيا عن مقاطعة شيشاير، وعن الدكتور إبراهيم عزت رجل الأعمال بالنمسا .

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واستهلت السفيرة سها جندي اجتماعها مع أعضاء المجلس التأسيسي بالتأكيد على أهمية تنفيذ هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة لأعضاء المجلس التأسيسي: "أنتم من أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، وتديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، لذلك فإن اجتماعنا هذا إنما هو لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها".

في السياق ذاته، أعرب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في عديد المجالات وفخور بالدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسي عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، مشيرين إلى أنه فور الإعلان عن توقيع البروتوكول الخاص بالشركة فإن ذلك لاقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لدى الجاليات المصرية، مؤكدين أن الهدف الأسمى من الشركة هو دعم الاقتصاد المصري واستفادة المصريين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومتتابعة فيما بين أعضاء المجلس التأسيسي وكذلك إطلاع السيدة الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية في الدولة والمختصة في كل قطاع على حدا، للطرح والاستماع من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مثمرة تحقق نتائج إيجابية ومُرضية للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار في هذه الشركة الكبيرة والمهمة ومتعددة المجالات.