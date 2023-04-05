شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهم عمل هندسى بميناء دمياط بطول 5.4 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط بطول أجمالي 5400 متر يقوم بحماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة لتشكيل أرض بمساحة تصل لـ3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط.

ونشرت وزارة النقل فيديو لأعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد بميناء دمياط، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط باجمالي اطوال 5,4 كم، ويعتبر حاجز الأمواج اهم عمل هندسى لميناء دمياط، ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

و تنفذ وزارة النقل 80 مشروع بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ مشروعات " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر ( الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.

كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و 2 ) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و 3,4 كم.

وتم تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم - إنشاء محطة متعددة الأغراض ( سفاجا 2 ) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم ) إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم – إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم.