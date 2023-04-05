شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف برصف الطرق الرئيسية وتجديد شبكات المياه بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن المحافظة لا تدخر جهدا من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى حدائق الأهرام وتلبية كافة الاحتياجات الفعلية لهم مع تنفيذ حلول جذرية لكافه المشكلات التى تواجههم، بالتعاون مع الجهات المعنية، والتى يأتى على رأسها رفع كفاءة الطرق، ومنظومة النظافة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والأنشطة التجارية المخالفة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع جمعية تعمير صحراء الأهرام للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ خطه رصف وتطوير للطرق الرئيسية والمحورية بحدائق الأهرام كمرحلة أولى على أن تشمل الأعمال رصف الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة واللاندسكيب وأرصفة المشاة.

كما كلف اللواء أحمد راشد جمعية تعمير صحراء الأهرام بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكات، وذلك نظرا لاستلام شركه المياه لشبكة المياه فى القطاع لرفع كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمه لها بشكل دوري مع قيام الجمعية برد الشئ لأصله.

ووجه راشد بالتنسيق مع الشركة المختصة (المقاول) لتنفيذ الجسات والأعمال الفنية اللازمة على خطوط الصرف الصحى بالقطاع حتى يتسنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى القيام بأعمال الإحلال والتجديد اللازمة للشبكة لمواجهة مشكلات الطفوحات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما شدد المحافظ على تقديم الدعم اللازم لشركة الأمن المسند لها القطاع، وإزالة أى معوقات تواجه تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه مع متابعه سير سيارات النقل والموتوسيكلات داخل القطاع والتأكد من استيفاء التراخيص اللازمه للسير والعمل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم منظومة النظافة داخل القطاع بعدد 100 عامل نظافة اضافي والمعدات اللازمة للعمل فى الفترات الصباحية والمسائية فى أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات، مشدداً على ضرورة التعاقد مع شركة نظافه مختصه للقيام بأعمال الجمع المنزلى للمخلفات مع التأكيد على المحال التجارية داخل القطاع بوضع صناديق قمامة أمام المحال وذلك فى اطار جهود تحسين منظومة النظافه والخفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.

وشدد محافظ الجيزة على حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعه المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهه مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات الى أنشطة تجارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) غير المرخصه المترددة على القطاع.

حضر الاجتماع اللواء شاكر يونس السكرتير العام والمهندس منصور بدوى رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافه وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وممثلى جمعية صحراء الأهرام وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .