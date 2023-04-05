شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الهوية الثقافية المصرية.. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة كلية الإعلام بجامعة القاهرة الشعبة الإنجليزية، مشروع تخرج من قسم العلاقات العامة والإعلان وموضوعه " تعزيز الهوية الثقافية المصرية ، وتم إطلاقه باسم "منين يا بلدينا" وشعاره أصلي مصري، تحت إشراف الدكتورة هدى صلاح، والمعيدة منة ماهر ورئيسة الشعبة الإنجليزية الدكتورة نرمين الأزرق.

‎ويقول الطلاب إن هدف الحملة تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهويات الثقافية المختلفة في كل محافظة في مصر وتشجيع الجمهر على عدم التأثر بالعالم الجديد والحفاظ على تراثهم الثقافي، وإبراز جمال واختلاف كل ثقافة من ناحية اللهجة والعادات والتقاليد والأكل والحرف والموسيقى الخ.

وأكد الطلاب، أن أول خطوات التقدم التمسك بالهوية وتصديرها للعالم وليس العكس، مؤكدين أن مصر تتمع بهوية قوية ولم تتأثر بالثقافات الأخرى، ولكن استطاعت تحصيل ما يفيدنا مثل اللغة والتعليم والكتابة مما جعلها من أولى الدول المتقدمة فى فترة من الفترات، مؤكدين أنه لا يوجد أفضلية لأحد دون العلم والتقدم الفكرى وليس الظاهرى.

وأشار الطلاب إلى أنه فى مرحلة البحث عن فكرة مشروع التخرج ، تطرقوا لوجود فكرة مغلوطة عن التقدم والتحضر وعدم الالمام بالهويات الثقافية المتعددة المختلفة المنتشرة فى مصر، وبدأت الرحلة من كل محافظات مصر وطبيعة موقعم الجغرافى الذى آثر على العادات والحرف مثل المدن الساحلية ومدن النيل.