شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبحث نتائج استخدام مادة EM بمعالجة الصرف الصناعي لشركة القناة للسكر والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع استعرضت الشركة النتائج الأولية للتطبيق ، والتى تضمنت انخفاض مؤشرات التلوث في الصرف الصناعي الصادر عن الشركة بنسب كبيرة مما ساعد في إعادة استخدام تلك المياه ، وكذلك ساعد في خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة، و هو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤثرات التغير المناخي ، حيث أوضحت النتائج أن التطبيق ساهم في انحفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان. لذا سيتم التوسع فى استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة القادمة خاصة في ظل توسع خطة الإنتاج الزراعي و الصناعي للشركة.
كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط في تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق ان الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلع أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة والتي اوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.
وأوضحت وزيرة البيئة، ان الوزارة تسعى للتوسع فى استخدام مادة EM ، والتى تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية وتتكون من 80 نوع من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة فى البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثياً، ويتم إستخدامها فى تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياة أو الهواء.
وفى ختام الاجتماع ، أكدت وزيرة البيئة على أهمية عرض تلك التجارب الناجحة و الرائدة في مؤتمر الأطراف القادم COP28 ، وأيضا في المؤتمرات المحلية.