شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الأخذ بالرخص ليس تَفلُّتًا من التكليف ولكنه انتقال من حكم إلى حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إن الأخذ بالرخص في الشرع ليس تَفلُّتًا من التكليف ولكنه انتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة.

وكانت دار الإفتاء قد أكدت أنه تجب الفدية على المُفطر الذى لا يستطيع القضاء طوال عمره، وتسقط إذا لم يستطع إخراجها.

وأضافت فى رسائلها اليومية: يُستَحبُّ الإكثار من قراءة القرآن الكريم في رمضان بتدبُّر وتأمُّل؛ ليستشعر المرء جمال القرآن الكريم وسمو معانيه وألفاظه.