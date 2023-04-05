شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دور واضح ومهم خاصة فى الإنتاج وتناول أهم الأفكار البناءة التى ظهرت آخر 3 سنوات حيث كان هناك بعض الأخطاء فى المواسم السابقة تتمثل فى التركيز على الدراما الاجتماعية ودراما الفساد، ولكن فكرة التنوع الذى تنتهجه الشركة المتحدة تخدم فكرة اختلاف خصائص الجمهور المختلفة.

وأضافت الدكتورة سهير عثمان فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن التنويع يظهر فى مسلسلات التشويق مثل مسلسل الكتيبة 101 ويخدم رغبات الجمهور الراغبين فى الإطلاع على تفاصيل العمليات العسكرية التي شهدتها مصر ودور القوات المسلحة، وأيضا المسلسلات الدينية مثل رسالة الإمام.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن تحقيق التنوع يخدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير فى توسيع رقعة المشاهدة والحصول على كل أنماط المشاهدين والنسب واضحة على المقاطع المتداولة على منصات الشركة بمنصات التواصل الإجتماعى ويلبى اذواق المجتمع المصرى.

ووجهت الدكتورة سهير عثمان الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق المحتوى بالشركة مؤكدة أن مسلسلات رمضان هذا العام متفوقة وخطوة تحسب لكل القائمين على المحتوى بالشركة.