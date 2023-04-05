شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بالقاهرة: مصر ركيزة أساسية للأمن بالمنطقة.. وقوتها قوة للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ، بمقر الوزارة وذلك بحضور سامى النقبى رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة الإمارات، واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوي العلاقات القوية والمتينة التي تربط بين مصر والإمارات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً للعلاقات الثنائية والأخوة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية ووثيقة أرسل قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمة الله عليه - والذي يتمتع بحب كل مواطن مصري .

وأكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقات المصرية الاماراتية المشتركة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية .

ورحب اللواء هشام آمنة بالاستثمارات الإماراتية بالقاهرة، وحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيعها بما يساهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات والمناطق وعلي رأسها إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية .

من جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبي أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، مؤكدة أن قوة مصر واستقرارها قوة واستقرار لجميع الدول العربية بأكملها، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي .

وأشارت سفيرة الإمارات بالقاهرة إلى الدور المهم الذى تقوم الجالية المصرية في كافة القطاعات والعقول والكفاءات المصرية التي ساهمت فى بناء ونهضة دولة الإمارات، مشيرة إلى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتقديم كل الدعم اللازم لزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأضافت مريم الكعبى، أن مصر لها مكانة خاصة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، كما تعتبر القاهرة من أهم من الواجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في المنطقة، مشيدة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " والتي ستسهم في تغيير حياة ملايين المواطنين، مشيدة بالطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى، قائلة: مصر تتغير بصورة مستمرة في جميع المجالات، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لخدمة المواطن المصرى، وتحقيق آماله وطموحاته فى مستقبل أفضل.

وأضافت السفيرة مريم الكعبى، أن مصر تتمتع بقوة بشرية كبيرة في العالم العربى، وتمتلك مميزات ومقومات اقتصادية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات، كما تتميز بأنها محور أساسى ومركز اقليمى للعبور للقارة الإفريقية وأوروبا .

خلال اللقاء تم استعراض عدد من مجالات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجانب الإماراتى خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كما رحب بإمكانية التعاون بين المركز ومعاهد التدريب المتخصصة في الإمارات لتأهيل الكوادر وبناء القدرات، حيث رحبت سفيرة الإمارات بأي تعاون فى هذا المجال خاصة في ظل مشاركة حوالى 200 خبير إماراتى في مجالات تدريب متنوعة خلال الفترة الأخيرة خاصة في مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، والذى سيتم تعميمه في عدد آخر من محافظات الجمهورية بما يهدف إلى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها وبناء جهاز إداري يتسم بالكفاءة ، و الإستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تتمع بها المحافظات المصرية خاصة في مجال المناطق الصناعية وبصفة خاصة في صعيد مصر ، كما أعرب اللواء هشام آمنة عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الإماراتى من خلال المشروع القومي "أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية خاصة بعد تخصيص المقر الدائم للمشروع بقرية الفواخير بالقاهرة والذى يجرى تجهيزه وتطويره حالياً ، ودعم عملية التسويق للمنتجات بمختلف أبعادها سواء الكترونياً أو على أرض الواقع.

كما أكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع القومى، الذى يعد تجمع لكل الحرف التراثية واليدوية والصناعات الحرفية التي تتمع بها المدن المصرية للحفاظ عليها من الإندثار ، ورحب " آمنة " على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الجانبين في ظل ما تتميز به الصناعات اليدوية والتراثية في دولة الإمارات واكتشاف جوانب جديدة لتطوير قطاع الحرف اليدوية في مصر خاصة بين قصر الحصن بأبوظبى ومدينة الفواخير بالقاهرة .

وأشارت سفيرة الإمارات إلى الجهود التي تقوم بها بعض المؤسسات من دولة الإمارات في دعم الأسر المنتجة وتمكين المرأة فى العديد من المحافظات المصرية وتحسين مستوي دخل تلك الأسر و توفير فرص عمل في مشروعات متناهية الصغر ، مشيرة إلي ترحيب الإمارات بالتعاون مع الحكومة فيما يخص مبادرة " حياة كريمة " ودعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية .

كما رحب وزير التنمية المحلية بتبادل الخبرات مع الجانب الإماراتى فيما يخص استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 خلال عام 2024 بعد الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات في عام 2020 للمنتدى الحضرى .

كما استعرض اللواء هشام آمنة عدد من مجالات التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص تطوير المراكز الحرفية بالمحافظات و دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة والخاص بالإقراض الصغير ومتناهي الصغر للمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية التي تتميز بها بعض المحافظات خاصة في صعيد مصر وبحث فرص التعاون لتطويرها في ظل وجود أجود المحاصيل الزراعية مثل البصل والرومان والطماطم والتي يتم تصديرها للخارج .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات لتنفيذ المشروعات والبرامج القومية وتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وإحداث نقلة نوعية في الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين ، مشيراً إلى اهتمام الرئيس السيسى والحكومة بتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتحقيق طفرة واقعية وفتح آفاق جديدة لأبناء الصعيد بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب خاصة في المناطق الصناعية والتي سيتم الانتهاء من ترفيق عدد من تلك المناطق وتوفير كل الخدمات المطلوبة بها بنسبة 100% لتصبح جاهزة أمام المستثمرين خاصة في محافظتى قنا وسوهاج.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل وعقد اجتماعات بين فرق العمل بالوزارة والسفارة للبدء في تفعيل مجالات التعاون علي أرض الواقع خاصة فيما يخص الفرص الاستثمارية وبعض المشروعات الجاهزة بدراسات الجدوي في عدد من القطاعات .