شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يتابع تنفيذ تطوير المحطة الأرضية بهيئة الاستشعار من البعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وفد من السفارة الصينية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات إنشاء مركز للدراسات الإفريقية في مجال تطبيقات الاستشعار من البعد ومجال تطوير المحطه الأرضية واستخدام الذكاء الصناعي في تحسين صور الأقمار الصناعية.

جاء ذلك برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئه القومية للاستشعار من البعد وبحضور Mr. Lin Sun عضو مركز مراقبه الأرض وكالة الفضاء الصينية وكذلك Wenhui Shi عضو شركه VOLINCO لتصنيع الأقمار الصناعيه و لفيف من أعضاء الهيئه البحثيه للهيئة.

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة ترحيبه بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والصين.

على جانب آخر، كان استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تعاقد المعهد مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المنظومة الرقمية الذكية للمراقبة والتحكم من البعد في تدفق المياه من الآبار أو في الشبكات، وربطها بقاعدة بيانات مكانية نشطة".