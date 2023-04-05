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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يتابع تنفيذ تطوير المحطة الأرضية بهيئة الاستشعار من البعد والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئه القومية للاستشعار من البعد وبحضور Mr. Lin Sun عضو مركز مراقبه الأرض وكالة الفضاء الصينية وكذلك Wenhui Shi عضو شركه VOLINCO لتصنيع الأقمار الصناعيه و لفيف من أعضاء الهيئه البحثيه للهيئة.
وأكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة ترحيبه بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والصين.
وأشار التقرير إلى أن توقيع التعاقد بين الطرفين جاء في ضوء بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومعهد بحوث الإلكترونيات؛ للتعاون والتنسيق فيما بينهما في المشروعات البحثية بدءًا من وضع الفكرة، وإعداد التصور المبدئي، وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.