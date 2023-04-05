شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الفدية واجبة على المُفطر غير القادر على القضاء طوال عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء أنه تجب الفدية على المُفطر الذي لا يستطيع القضاء طوال عمره، وتسقط إذا لم يستطع إخراجها.

وأضافت فى رسائلها اليومية: يُستَحبُّ الإكثار من قراءة القرآن الكريم في رمضان بتدبُّر وتأمُّل؛ ليستشعر المرء جمال القرآن الكريم وسمو معانيه وألفاظه.