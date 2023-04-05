شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الفدية واجبة على المُفطر غير القادر على القضاء طوال عمره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء أنه تجب الفدية على المُفطر الذي لا يستطيع القضاء طوال عمره، وتسقط إذا لم يستطع إخراجها.
وأضافت فى رسائلها اليومية: يُستَحبُّ الإكثار من قراءة القرآن الكريم في رمضان بتدبُّر وتأمُّل؛ ليستشعر المرء جمال القرآن الكريم وسمو معانيه وألفاظه.
وتابعت: للصائم عدوة لا تُرد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثةٌ لا تُرَد دعوتهم» وذكر منها: «الصائم حين يُفطِر».
وأشارت إلى أن كثرة النوم بلا حاجة داءٌ يجب التخلُّص منه؛ لأنه يضيِّع العمر ويُضعف البدن، ويؤخِّر العبادات.
كما وجهت رسالة: أخي الصائم إن استطعت أن تتطوع في إحدى الجمعيات الخيرية، أو في أي فريق عمل تطوعي للمساعدة في سد حاجات الفقراء والمحتاجين، فبادر إلى ذلك، خاصة في هذا الشهر الجليل.