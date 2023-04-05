شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة: إنتاج المتحدة بدراما 2023 هام لبناء الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة سحر مصطفى أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ،بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023، موجهة الشكر للشركة لتنوع فنون الدراما فى رمضان والتفكير فى هذا الإنتاج بهذا الشكل المتميز والمختلف عن السنوات السابقة.

وقالت الدكتورة سحر مصطفى فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن التوجه فى الإنتاج التاريخى والدينى ممتاز مثل مسلسل رسالة الإمام، ونحتاج له لبناء الهوية لمصرية فى إطار العولمة ومحاربة الهوية الثقافية ويعد خطوة إيجابية بشكل كبير تشكر عليه الشركة المتحدة.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أن التنوع الذى تقدمه الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان من مسلسلات تستهدف الأطفال وأخرى ذات طابع عسكرى مثل مسلسل الكتيبة 101 خطوة هامة لتعزيز الوعى والانتماء لدى الجمهور.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من مسلسلات رمضان 2023 ، ويوجد فيها تنوع اجتماعى وكوميديا ودرامي تعالج المشاكل الاجتماعية" ومنها مسلسل "الكبير أوى"،مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "رسالة الإمام الشافعى" ومسلسل الكتيبة"101" ، ومسلسل "ضرب نار".