شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الوردى.. بدر شهر رمضان يسطع بسماء مصر غدا ويطلق عليه "قمر العشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد يوم غدا الخميس 6 أبريل مع إكتمال بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1444 هجريا، في تمام الساعة السادسة و36 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنا انتصاف الشهر الهجري، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

البدر سيبدأ فى التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم الخميس الموافق 13 أبريل الحالي في الساعة 11 و13 دقيقة صباحا.

و للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهى "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا فى منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط".

و قال أستاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر رمضان سيظهر كامل الاستدارة ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالي .

وأضاف أن القمر سيبدو لنا كما لو كان بدرا بدءا من غد وحتى يوم الجمعة المقبل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة .

وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر "الزهري أو الوردي" أو قمر "العشب" دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .