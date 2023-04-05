شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وصفات لمطبخ رمضانى بيئى.. أبرزهم تقليل مخلفات الأطعمة وترشيد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الماضية سعت الدولة ووزارة البيئة لتحقيق الاستدامة فى كافة المشروعات الكبرى، وبالتوازى مع هذا السعى هناك عدد من المبادرات الفردية والمجتمعية لتحفيز مشاركات المواطنين للمساهمة فى خفض الانبعاثات، كشركاء فى مسؤلية الحفاظ على كوكب الأرض، ورفع الوعى لدى الجميع من أجل انتهاج سلوكيات صديقة للبيئة، على رأسها كيفية المشاركة فى اختيار اثاث المنازل والديكورات من مواد وخامات طبيعية، وكذلك السلوكيات داخل المنزل سواء ترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة، وعادات الطعام.

وبالتوازى مع أ يام شهر رمضان الكريم، وقيام الأسر المصرية الإعداد للإفطار باصنافه المتنوعة ، نجد اخر تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن هناك أكثر من 15% من الطاقة المستخدمة في المنازل تأتي من المطبخ، و 5% تأتي من الطهي على وجه التحديد، وهى ايضا آخر الاحصائيات الصادرة عن منظمة الفاو للزراعة حول إهدار الطعام .

وخلال هذا التقرير نطرح لك 8 طرق تجعلك شريك فاعل فى خفض الانبعاثات والمشاركة فى مواجهة التغيرات المناخيةخلال شهر رمضان الكريم

1-اقتنى المطابخ المستدامة، وهى لا تتعلق بالمكونات ونفايات الطعام، بل هى التى ترتبط ارتباطا وثيق باستخدام الطاقة، فمثلا يمكنك أن تكون طريقة استخدام الأفران الكهربائية والمايكرويف والأجهزة، بطريقة معينة بحيث يكون لها تأثير جيد على استخدام الطاقة في المنزل وتقليلها، وهنا عليك سيدتى أن تتركى الفرن مفتوحا أو الميكرويف، ففى كل مرة يتم فتح فيها الباب، يتم خفض درجة الحرارة الداخلية بمقدار الربع تقريبا، لابد أن يعود الفرن للعمل بجهد أكبر وهذا بالتأكيد يؤثر على اندفاع الهواء البارد، وهنا يكمن الحل فى بدل فتح الباب، كما يمكنك استخدم مصابيح الفرن، للتحقق من تقدم الطهي، كما يمكنك أيضا استخدام الأطباق الزجاجية لرؤية الطعام بالداخل، وان يتم التأكد من طهيه دون إزالة الغطاء، وهو الأمر الذى يؤدى إلى إخراج الحرارة المحبوسة.

2- وفى المطبخ بالنسبة لاستخدم المواقد الكهربائية والغازية، نجد أن حجم الموقد جزء من استخدام الطاقة، وحتى يتم تقليل استخدام الكهرباء، لابد وأن تستخدم الأوعية الكبيرة على الشعلات الأكبر، والأوعية الصغيرة على الشعلات الأصغر، حيث ان أدوات المطبخ الكبيرة تستغرق وقتا أطول للتسخن، حال وضعها على موقد صغير، ومن ثم فهى تهدر الطاقة والعكس صحيح.

3- يمكنك أيضا أن تستخدمى الأطباق الزجاجية والسيراميك، لأنها تحتفظ بالحرارة بشكل أفضل بكثير من الأوانى المعدن، ويمكنك استخدامها فى تجهيز الوجبات التى تتطلب وقتا اطول للطهي، ليكون الحل الامثل لتوفير الطاقة.

4- هناك طرقا أخرى بالنسبة لأطباق الطهى الأطول، حيث يمكنك أن تضعيها فى الفرن أثناء التسخين المسبق، ولبدء الطهى دون إهدار أى حرارة، وهذا بالتأكيد لن يؤثر على صينية الخبز بنفس الطريقة، بحيث تكون درجات الحرارة ضرورية للتسوية.

5- ترشيد الوقت والطاقة أحد الطرق لتقليل الانبعاثات بحيث يمكنك أيضا أن تستخدمى العشر دقائق الأخيرة من وقت الطهى، فى أغلاق الفرن وترك الطبق يسخن على الحرارة المحتبسة باستخدام صهد الفرن.

6-ويمكنك أيضا استخدام للأطباق الصغيرة التى تاخذ مساحات أصغر، بحيث يمكنك تسخينها أيضا بعد انتهاء عملية الطهى على الحرارة المحتبسة.

7- وفى حالة رغبتك فى شراء فرن أو ميكروويف جديد أن تختار النوع الذى يسحب طافة كهربائية بسيطة، ويكون مكتوب عليه استيكر يوضح نسبة الطاقة المستخدمة وحجمها، حتى لا يكلفك فاتورة كهرباء عالية، وأيضا لتوفير الطاقة.

8- وأخيرا العديد منا يترك فيش الأجهزة الكهربائية فى الكبس الكهربائى وقت عدم الاستخدام، وهذا سلوك خاطىؤ يمكنك نزع كل الفيش وخلعها بمجرد الانتهاء أو فصلها لمدة ساعة أو اثنين وإعادتها مرة أخرى مثل الثلاجة والخلاط والميكرويف والكاتل.