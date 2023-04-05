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تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، وفيما يلي أهم الخطوات:

 

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

 

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

 

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

 

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                          

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

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MO Nasa

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