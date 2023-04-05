شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحسن منظومة القمامة فى 5 سنوات والقضاء عليها نهائيا يتسغرق 10سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة ، تم وضعها لتشهد خلال خمس سنوات تحسن نوعى في الشارع، كما تستغرق من 5 إلى 10 سنوات لانتهاء هذه المشكلة نهائيا ، مشيرة أن منظومة القمامة والمخلفات من أعقد المنظومات التى يمكن مواجهتها، و أنه مع البدء فى وضع تلك المنظومة كانت هناك تحديات ومشاكل تواجههنا.

واوضحت وزيرة البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه كان من ضمن التحديات والمشاكل التى تواجه منظومة المخلفات ضعف وجود بنية تحتية، حيث كان هناك 2 مدفن صحي والآن أصبح هناك 27 مدفن صحي على مستوي الجمهورية، كما كان عدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير أحد هذه التحديات واليوم لدينا 41 خط لتدوير المخلفات، ويتم العمل على طرح 50 خط آخرين، كما تم وضع قانون للمخلفات، وأصبح لدينا عملية تنظيمية تعطى الفرصة للقطاع الخاص كجزء من تلك المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن قانون المخلفات عمل على تحديد الأدوار والمسئوليات، لكل جهة واعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال المخلفات ، و يتم العمل على اكتمال تلك المنظومة من بناء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير.

واشارت وزيرة البيئة إلى تحسن ملف المخلفات حيث أنه فى عام 2015، حيث بلغت عملية الجمع 22% مقارنة بـ 60% كفاءة جمع عام 2022، ونعمل على الوصول إلى 100%، واستكمال مصانع التدوير والمدافن، اذ بلغت عملية الدفن عام 2018 نسبة 80% مقارنة بنسبة 55% عملية دفن عام 2022 ، والباقى يتم تدويره فى المصانع.

وقالت وزيرة البيئة:" إن الدولة حملت على عاتقها حل مشكلة المخلفات، بإنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 مليارات جنيه، وتم تنفيذ نماذج تجريبية لحل تلك المشكلة، وتم الاستعانة بشركات خاصة للعمل بمنظومة المخلفات، و تم تطبيق هذه النماذج التجريبية أيضا بمحافظات الفيوم والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، والإسكندرية.