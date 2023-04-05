شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تختتم امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل.. وبدء أعمال التصحيح للمواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم "بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية وكافة الشعب دون رصد أى مشاكل أو معوقات أمام طلاب الكلية ، حيث إن الاختبارت تتم وسط حالة من الهدوء والانتظام وتعقد حضوريا بالكلية.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريح لـ" الخليج 365" أن امتحانات الميد تيرم مستمرة فى الكلية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات تؤدى على فترات وذلك تجنبا للزحام داخل الكلية بعد أداء الاختبارات خاصة فى ظل انتظام العملية التعليمية بالكلية طوال شهر رمضان.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن تصحيح المواد يتم أول بأول بمجرد انتهاء الطلاب من المادة يبدأ أعضاء هيئة التدريس وأساتذة المواد فى أعمال التصحيح والرصد وذلك حتى تتمكن الكلية من إعلان النتيجة بعد انتهاء الطلاب من أداء أخر مادة بوقت قصير وإتاحة التقدم بالتماسات على المواد مباشرة.