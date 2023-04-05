فتوى رمضانية.. عجوز فقيرة لا تستطيع الصيام ولا تملك الفدية.. ما الحكم

القاهرة - سامية سيد - امرأة عجوز لا تستطيع الصيام، وهي فقيرة حيث إن دخلها قليل فماذا تفعل إذًا وهي لا تستطيع الصيام؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

نسأل الله تعالى لأمنا الرزق الواسع وأن يبارك فيها

واعلم أخي السائل أن المرأة الكبيرة في السن التي لا تطيق الصيام لكبرها يباح لها شرعًا أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، فإن كانت لا تجد ما تطعم به مسكينا لكونها فقيرة ولا دخل لها أو دخلها لا يكفيها فإن الله غفور رحيم ، ولا حرج عليها في ذلك قال تعالى" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا" (الطلاق: 7).

وكان قد المجمع في رسائله الدعوية انه ينبغي علي الانسان ان يجتهد في العمل الصالح في هذا الشهر الكريم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». صحيح مسلم.