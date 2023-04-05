شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:34
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:03
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:22