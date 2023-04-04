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السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحى الدولي WTM Latin America بساوبولو بالبرازيل

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القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحى الدولي WTM Latin America الذي افتتح أمس ويستمر وحتي غدا ٥ أبريل الجاري بمدينة ساوبولو بدولة البرازيل.

 

 

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وخلال فعاليات الأيام الأولى للمعرض عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية بحضور المستشارة نشوى بكر مديرة المكتب التجارى فى ساوبولو، حيث تناولت هذه اللقاءات أهمية الترويج للمقصد السياحي المصري خلال الفترة القادمة وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة خاصة فى ظل الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الواعد.

 

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كما تم خلال هذه اللقاءات التوافق علي تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع عدد من منظمى الرحلات، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين من البرازيل إلى مصر ممن يفضلون السياحة الثقافية.

 

وقد شهد الجناح المصري المشارك في المعرض توافد عدد كبير من الإعلاميين وممثلي شركات السياحة والمهتمين بالمقصد السياحي المصري، كما جذب تصميم الجناح المصرى الزائرين من منظمى الرحلات وممثلي وسائل الاعلام حيث يقع فى المدخل الرئيسي لمركز مؤتمرات Expo Center Norte .

 

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالجناح المصري عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية العاملة فى السوق اللاتينى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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