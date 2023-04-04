شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة والسياحة الصيني يختتم زيارته لمصر بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام زيارته الرسمية لمصر، قام HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له بزيارة االمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبهم فى جولة تعريفية للمتحف استعرض خلالها التصميم المعماري والامكانيات الضخمة التى يمتلكها المتحف من مسرح وسينما ومركز تجاري وقاعات تعليمية وتدريب.

كما اطلعهم عل فلسفة العرض والبانوراما الخارجية المطلة على المتحف وخاصة بحيرة عين الصيرة، وكذلك الأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقوم بها المتحف منذ افتتاحه في إطار دوره الثقافي والمجتمعي.





هذا وقد قامت الدكتورة ماريان عادل أمينة متحف بشرح محتويات المتحف الأثرية بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري والتى تتحدث عن الحضارة المصرية عبر العصور بأحدث وسائل العرض المتحفى فى العالم.

وفى نهاية الزيارة قدم الدكتور أحمد غنيم الهدايا التذكارية لوزير الثقافة والسياحة الصينى تعبيرا عن أواصر الصداقة والتعاون التى تجمع بين البلدين، والذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة بهذه الزيارة كما قام بكتابة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف تخليدا لهذه الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني زار عددا من المواقع والمتاحف الأثرية خلال زيارته الرسمية لمصر والتي استمرت أربعة أيام، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومنطقتي وادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري وتمثالي ممنون بمحافظة الأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير.