شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل دونالد ترامب بعد توجيه التهم إليه والاستماع لدفاعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعة محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، بعد أن تم الإفراج عنه على ذمة القضايا الجنائية المتهم فيها.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، خضع أول رئيس أمريكي للمحاكمة وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، والخامس والأربعون للولايات المتحدة من الفترة 2017 إلى 2021، بتهم جنائية أمام محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، اليوم الثلاثاء، ووجهة المحكمة إليها 34 34 اتهاماً جنائياً، وجههم إليه مدعي عام مانهاتن في نيويورك، على خلفية قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل عدم الكشف عن إقامة علاقة معها، إبان الانتخابات الرئاسية في 2016، وكذلك تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، التهم الموجهة إليه ودفع ببراءته في كافة الاتهامات وأكد قائلا: "أنا غير مذنب".

وقبل أن يخضع ترامب للإجراءات القضائية المعتادة في الولايات المتحدة، تم أخذ بصماته كما من المنتظر أن يتم التقاط صور "ماجشوت" والتي يتم التقاطها لكافة المتهمين الجنائيين.