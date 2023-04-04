شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمثل أمام قاضى محكمة منهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الآن محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أمام قاضى محكمة منهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وقد وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى مقر محكمة مانهاتن في نيويورك، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة جنائية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، متهم بدفع 130 ألف دولار إلى ممثلة أفلام إباحية، مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وحذر البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ارتكاب "أي أعمال عنف" أثناء مثول ترمب أمام المحكمة، فيما شهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً.