شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مستعدون لمواجهة فوضى محتملة بشأن محاكمة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولون في البيت الأبيض استعداد السلطات لمواجهة الاضطرابات والفوضى المحتملة بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

,قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.