شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة.. "القومى للمرأة" يكشف عقوبة الامتناع العمدى عن تسليم الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المجلس القومى للمرأة ، جزء من نص حوار بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعرض فى دراما رمضان 2023، من تأليف الكاتب الكبير مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

وجاءت فى نص حوار دار بين أبطال المسلسل: " فتحتلك حساب في البنك .. وحطيت ليكى مليون جنيه باسمك.. وبعد المولد إن شاء الله هتروحي معانا الشهر العقاري في قنا وتتنازلي عن الأرض وترجعي معززة مكرمة وتعيشي وسطينا ست الهوانم".

هذه الكلمات جاءت جزء من أحداث مسلسل "عملة نادرة"، بطولة الفنانة نيلي كريم التي تجسد من خلاله شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة في الصعيد ويمنعها أن تحصل على حقها في الميراث وأن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تحصل على حفنة أموال ، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد وضد الدين ذاته، لذلك تواجه نادرة حزمة كبيرة من المشاكل منها تهديد شقيق زوجها بقتل ابنها إن لم تتنازل عن الأرض.

وتعليقا على هذه القضية ، أشار المجلس القومى للمرأة ، إلى القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وذلك بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح.

وتابع المجلس: وقد نص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.