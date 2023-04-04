شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بالإسراع فى إنهاء التشابكات المالية الحكومية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "توجيهات رئاسية بالإسراع فى إنهاء التشابكات المالية الحكومية.. رئيس الوزراء يستكمل متابعة خطوات الملف بين «الكهرباء» و«البترول» و«المالية».. ويؤكد: التحركات تأتى فى إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة فى الاقتصاد.

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