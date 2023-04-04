شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أنه عقب انتهاء قمة المناخ بشرم الشيخ عملت الحكومة على قدم وساق فى ملف برنامج تحويل المخلّفات لطاقة كهربائية، كاحد أهم الملفات البيئية التى كان لها الأولوية فى ملف المخلفات كأحد الحلول ضمن أجندة ما بعد قليل شرم الشيخ لتقليل حجم الانبعاثات، وكانت الشرارة الأولى لانطلاق هذا الملف المتعلق بإنتاج الطاقة من المخلفات، بدأت قبل القمة باصدار قرار رئيس الوزراء لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية التى يتم توريدها لشركات توزيع الكهرباء من خلال محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى الذى يتم استخراجه من المدافن الصحية الآمنة، ثم أدارت وزارة البيئة التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى، بعد أن تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وتحديد إحداثيات المواقع المرشحة، وكانت البداية الفعلية على أرض الواقع العمل على إنشاء أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، بمحافظة الجيزة فى منطقة ابو رواش.