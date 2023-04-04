شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"إعلام عين شمس: مسلسل "الكتيبة 101" يغرس قيم الانتماء وحب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس ، بمسلسل الكتيبة 101 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023.

وأكدت أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس لـ"الخليج 365"، أن مسلسل الكتيبة 101 يغرس قيم الانتماء وحب الوطن والتضحية، وفى نفس الوقت يؤكد على التقدير والعرفان لبطولات الجيش المصرى ويذكرنا دائما أننا أمام حرب مستمرة ضد الإرهاب والتطرف.

وأشارت إلى أن المسلسل يأتى استكمالا للعمل الفنى "الاختيار" الذى خلق حالة خاصة لدى الجمهور وحقق نجاح كبير وأصبح الجمهور مهتم كل عام بمتابعة هذه البطولات والتضحيات التى يقدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.