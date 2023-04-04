شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول العنف فى بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع إدارة التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة توعية بمركز تدريب مهني محرم بك، تناولت العنف في بيئة العمل وأنواعه، والتحرش الجنسي ومحاربته، فى إطار مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل والمساواة بين الجنسين، وذلك لتوعية المرأة حول ظاهرة العنف في بيئة العمل ولتمكنيها من أداء دورها في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

وتلقت الوزارة تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أوضح فيه أنه حاضر فى الندوة الشيخ ايمن احمد محمد فراج مديرية الأوقاف بالاسكندرية ، وفاتن محجوب مدير إدارة المرأة والطفل ومدير إلادارة العامة للرعاية، وبحضور حنان محمد عبد الرحمن مدير مركز تدريب مهني محرم بك ، تناولوا خلالها الحديث عن العنف فى بيئة العمل وأنواعه وماهيته ، والتحرش الجنسي وكيفية مواجهته داخل أماكن العمل وخطورة ذلك على سير العملية الانتاجية داخل المنشآت والمصانع .

وأضاف وكيل المديرية، أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها المديرية من خلال أجهزتها التابعة وذلك لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل فى بيئة العمل حتى تستطيع المرأة أن تنتج ويتم تمكينها اقتصاديا ، لتشارك فى عمليات التنمية التى تتم داخل المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.