شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول العنف فى بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر
وتلقت الوزارة تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أوضح فيه أنه حاضر فى الندوة الشيخ ايمن احمد محمد فراج مديرية الأوقاف بالاسكندرية ، وفاتن محجوب مدير إدارة المرأة والطفل ومدير إلادارة العامة للرعاية، وبحضور حنان محمد عبد الرحمن مدير مركز تدريب مهني محرم بك ، تناولوا خلالها الحديث عن العنف فى بيئة العمل وأنواعه وماهيته ، والتحرش الجنسي وكيفية مواجهته داخل أماكن العمل وخطورة ذلك على سير العملية الانتاجية داخل المنشآت والمصانع .
وأضاف وكيل المديرية، أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها المديرية من خلال أجهزتها التابعة وذلك لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل فى بيئة العمل حتى تستطيع المرأة أن تنتج ويتم تمكينها اقتصاديا ، لتشارك فى عمليات التنمية التى تتم داخل المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.