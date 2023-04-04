شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الرصف بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت جولة النائب تفقد وضع طبقة السن بشارع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر تمهيدا لبدء أعمال الرصف، موجها بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة لبدء أعمال رصف الشارع.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة.

ويُذكر أن نائب المحافظ تفقد مؤخرا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمركز ومدينة العياط، وتشمل رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة وتركيب بلاط الإنترلوك لـ52 شارعا بمتفرعاتها ومنطقة غرب العياط، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.