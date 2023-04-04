شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الكاثوليكى للسينما: "المتحدة" أنتجت مسلسلات جمعت الإطار الكوميدى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما إن مسلسلات رمضان هذا العام تجمع بين الإطار الكوميدى والإطار الاجتماعى والتاريخى مثل مسلسل الكبير وحضرة العمدة وعملة نادرة والصفارة وسره الباتع وغيرها.

وتابع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة أنتجت مسلسلات هذا العام لها دور اجتماعى كبير ومنهم من ينصف المرأة، مؤكدا أن هناك شباب مبدعين ظهروا على الساحة مؤخرا.

وتابع أن المركز الكاثوليكى سينظم ندوة بعد شهر رمضان وسيتم تكريم عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا فى دراما شهر رمضان.