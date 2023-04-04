شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تشن حملات لضبط سارقى التيار خلال رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفى قطاع كهرباء الشرقية، شنت لجان التفتيش والضبطية القضائية و الشبكات حملات مكثفة بالمحال التجارية الذين لجأوا لسرقة التيار الكهربائي، بهدف زينة رمضان وغيرها من أغراض الإنارة، بالإضافة إلى التفتيش ببعض المناطق السكنية، للتأكد من عدم وجود أي وصلات غير قانونية.
كما نجحت حملة الضبطية القضائية في تحصيل اموال الشركة من المتاخرات على القطاعات التجارية والسكنية ،التأكد من استقرار التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " ، أن اى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الاحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية ، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين و ثانياً سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.