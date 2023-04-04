شكرا لقرائتكم خبر عن "بيطرى الجيزة" يضبط 767 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

كما تم الانتهاء من تحصين 18 ألف و 815 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و عقد 14 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.