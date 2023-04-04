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"الوطنية للصحافة": صرف 500 جنيه حافزاً شهرياً للعاملين بالمؤسسات القومية

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، صرف حافزاً شهرياً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين – إداريين – عمال ) بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيهاً) اعتباراً من راتب أبريل 2023 ، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

 

وأكد الشوربجي أن قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم .

 

جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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