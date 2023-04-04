شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة "اليونيسيف" بمصر لمناقشة مستجدات العمل بالملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "عبدالغفار" أنه تم مناقشة التعاون مع "اليونيسيف" في تقديم الدعم الفني لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتي تشمل 251 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع وفد "اليونيسيف" دعم خدمات مبادرة "الألف يوم الذهبية" من حياة الطفل، بالإضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وتغذيتهم ونموهم، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في دعم برامج التطعيمات.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية التي تم العمل عليها مؤخرًا، والتي تعد من أولويات أهداف الدولة المصرية، للارتقاء بالنظم الغذائية، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.