شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة "اليونيسيف" بمصر لمناقشة مستجدات العمل بالملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، السيد "جيرمي هوبكنز" والوفد المرافق له، لمناقشة مستجدات ملفات العمل المشتركة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل المشتركة بين الجانبين لأعوام 2023 و2024، وكذلك خطة دعم اليونيسيف لاستراتيجيات العمل بوزارة الصحة، على رأسها ملفات التغذية، والرعاية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وصحة الأمهات، والأطفال، وحديثي الولادة.

وأشار "عبدالغفار" أنه تم مناقشة التعاون مع "اليونيسيف" في تقديم الدعم الفني لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتي تشمل 251 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع وفد "اليونيسيف" دعم خدمات مبادرة "الألف يوم الذهبية" من حياة الطفل، بالإضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وتغذيتهم ونموهم، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في دعم برامج التطعيمات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية التي تم العمل عليها مؤخرًا، والتي تعد من أولويات أهداف الدولة المصرية، للارتقاء بالنظم الغذائية، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.