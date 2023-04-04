شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع الوزير البريطانى طارق أحمد القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “اللورد طارق أحمد"، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية وجود حرص متبادل علي دعم الشراكة المصرية البريطانية، والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.