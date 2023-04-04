سامح شكرى يبحث مع الوزير البريطانى طارق أحمد القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “اللورد طارق أحمد"، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012