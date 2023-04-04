شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة "حياة كريمة" لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة جديدة "حياة كريمة " بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة، توقيع البروتوكول بين بنك ناصر ومؤسسة حياة كريمة تحت مسمى "الاستثمار فى الخير"، أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد الموجود في جمهورية مصر العربية هدفه استثماري واجتماعي، مشيرة إلى أن هناك استثمار فى الخير من خلال المشروعات المختلفة بجانب المنتجات البنكية والمصرفية ومشروع مستورة الذى يعد أول مشروع اقراض متناهي الصغر، موضحة أن مبدأ البنك هي مهمة أساسية للفرد والمؤسسة وكوزارة، كما أن مؤسسة "حياة كريمة"، لديهم شق استراتيجي ولديهم قواعد بيانات قوية .

وقال محمد عبد العزيز مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه سيتم طرح شهادة ادخارية ثلاثية "3 سنوات "،شهادة "حياة كريمة "بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة "حياة كريمة"، وأن الشهادة متوافرة للأفراد والمؤسسات والشركات، مؤكدا أن سعر الفائدة مساو للأسعار السائدة في الأسواق، ويتم إعطاء اختيارات المتبرع، أما أن يتبرع بكامل العائد أو نصف العائد لعمل الخير.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أنه انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع تقرر رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهريا.

وأوضحت "القباج"، أن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعى البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر، ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبة للادخار لكافة فئات المجتمع تقرر طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلي طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%، كما أن البنك قرر رفع العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25% و17.75% شهريا وتبدأ قيمة الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.