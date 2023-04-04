شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى بالمنطقة الشمالية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح وليد حمودة عوض قائد المنطقة الشمالية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة ، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الإستمرار فى بذل الجهد والإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان ، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية على ما يبذلوه من جهد فى تنفيذ المهام المكلفين بها ، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان ، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة