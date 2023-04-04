شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ورش ومصانع لصيانة وإنتاج قطارات السكة الحديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت وزارة النقل ورش السكة الحديد لرفع كفاءة صيانة القطارات، والحفاظ عليها ومدة صلاحيتها، وفى سياق ذلك نفذت الوزارة تعاقدات وشركات مع عدة شركات عالمية لانشاء ورش ومصانع لإنتاج ما يتعلق بالقطارات وصيانتها، وهو ما نوضحه فى النقاط التالية.

يتم التعاون مع شركة جنرال إلكتريك في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة.

تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز.

جاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية بورشة أبو غاطس.

إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية.

التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية.

التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية.

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لينزا إيجيبت لانشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى على مساحة 5 افدنة لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر مع امكانية التصدير للخارج.

جارى إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة .