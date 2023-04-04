شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سن التقدم لـkg1 بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم لـ kg1 للعام الدراسي المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أن سن التقدم من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، مؤكدة أن الأولوية فى القبول للأكبر سنا ولا يجوز الاستثناء من شرط السن أو الكثافة.

وشددت على أنه لا يتم تطبيق أى استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزارى المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية.

وتابعت الوزارة: فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.