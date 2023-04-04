شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 12.. 6 رسائل هامة لـ"الشافعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية الحلقة الثانية عشر من مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول فترة زمنية مهمة فى حياة الإمام الشافعى، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، عدد من رسائل الامام الشافعى، حيث قال الداعية الاسلامي خالد الجمل، ان الحلقة الثانية عشر تضمنت عدد من الرسائل وذلك على النحو الآتى:

1 - "كل ما أقوله ولا تشهد عليه عقولكم لا تأخذوه"

(قيمة الفهم)

2 - قالوا له اعذر حمية الشباب فقال: "بل أحمد الله عليها"

(تَفَهُم طبيعة الغير)

3 - "رأي واحد لا ينفع"

(أهمية الاختلاف)

4 - "لايفتي في دين الله إلا من حاز أدوات هذا العلم"

(الدين علم)

5 - رجل يسأله معتذرا لإزعاجه فيرد الإمام مبتسما: "لك أن تسأل طول الوقت وفي أي شئ"

(نحترم العالِم ولا نقدسه)

6 - رجل يسأل الإمام عن بعض ما ألفه من علوم القرآن فيقول له: "أعيد تصنيف ماكتبته في بغداد لأنني مازالت أتعلم"

(قد نوافق الرأي ولا نقدسه).

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحا، وعلى المحور الساعة 7 مساء، والإعادة 5:00 صباحا و 12:00 مساء، وفي الساعة 10:45 مساء على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

يشار إلى أن مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.