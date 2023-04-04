شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 12.. 6 رسائل هامة لـ"الشافعى" والان مع تفاصيل الخبر
1 - "كل ما أقوله ولا تشهد عليه عقولكم لا تأخذوه"
(قيمة الفهم)
2 - قالوا له اعذر حمية الشباب فقال: "بل أحمد الله عليها"
(تَفَهُم طبيعة الغير)
3 - "رأي واحد لا ينفع"
(أهمية الاختلاف)
4 - "لايفتي في دين الله إلا من حاز أدوات هذا العلم"
(الدين علم)
5 - رجل يسأله معتذرا لإزعاجه فيرد الإمام مبتسما: "لك أن تسأل طول الوقت وفي أي شئ"
(نحترم العالِم ولا نقدسه)
6 - رجل يسأل الإمام عن بعض ما ألفه من علوم القرآن فيقول له: "أعيد تصنيف ماكتبته في بغداد لأنني مازالت أتعلم"
(قد نوافق الرأي ولا نقدسه).
مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحا، وعلى المحور الساعة 7 مساء، والإعادة 5:00 صباحا و 12:00 مساء، وفي الساعة 10:45 مساء على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحا ويعاد في الساعة 5 صباحا.