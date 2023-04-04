شكرا لقرائتكم خبر عن منح من التعليم لطلبة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- محافظة أسوان: الأحد 9 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة الأقصر: الاثنين 10 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة قنا: الثلاثاء 11 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة سوهاج: الأربعاء 12 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة أسيوط: الخميس 13 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة مرسي مطروح 14 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.
- محافظة الفيوم الأربعاء 19 أبريل 2023 عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة ، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً.