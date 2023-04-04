شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة جنوب سيناء" تجتمع لبحث حركة الأسمدة وتوزيعها على المزارعين المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء اجتماعًا ‎لمتابعة حركة الأسمدة وتوزيعها على المزارعين المستفيدين، وكذلك خطة العمل خلال الفترة المقبلة و زراعات القمح.

وأنشئت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح، وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة مؤخرا وسيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة، أن الدولة تدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً، حيث بلغ إجمالى قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً".

الجدير بالذكر أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة، و حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، خاصة فى ظل زيادة الطلب على الغذاء فالأمر يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية.