شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لذوي الإعاقة يشكر المتحدة لعرضها "يحيى وكنوز" مترجما للغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرضها الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحى وكنوز" بشكل متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل القائمين على هذا العمل الفني الهام الذي يجمع بين التسلية والتثقيف.

والمسلسل الكرتوني"يحى وكنوز" الذي يعرض حاليًا تحت عنوان «سر البردية» على شاشة فضائية "DMC" ومنصة "Watch IT" التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إنتاج شركة هاشتاج، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى الفنانين أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، وإسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، إلى جانب الأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".

وقالت إيمان كريم إن هذا العمل يأتى مدعومًا بلغة الإشارة ليحقق المساواة في التسلية والترفية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى استعراض معلومات متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحى وكنوز" عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التي وفرها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والإسهام في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.