شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بالحرارة غدا 2 - 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تسجل 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 رجة والصغرى 18 درجة .