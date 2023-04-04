شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جامعة بنها 12 محليا والـ 36 على مستوى الجامعات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية قيام الجامعات بدورها المجتمعي لخدمة المجتمع المحيط بها، وبناء وتعزيز قدرات أفراد الجهاز الإداري، لتطوير العمل بمختلف المؤسسات، وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، مشيرًا للمشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية في خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الطبية، وتقديم خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وكذا تقديم العديد من الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات البشرية للعاملين في القطاع الصحي.

وشدد الوزير على دعم الوزارة للجامعات الحكومية في تطوير المسارات الأكاديمية، لاسيما النشر العلمي، ودور ذلك في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تقريرًا يفند نجاح الجامعة في تحقيق تطورًا فى المحاور التنموية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى المجتمعي، مشيرًا إلى أن خدمة المجتمع من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن؛ لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته، وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى مشاركة الجامعة فى مسار محو الأمية، حيث نجحت الجامعة في تسجيل 3344 مواطناً من أجل محو أميتهم، شارك منهم 2996 مواطناً، ونجح منهم 2616 مواطنًا، مضيفاً أهمية استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها في محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما نظمت الجامعة معرضاً خيرياً للملابس كصورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وكذلك تنظيم المهرجان الكشفي العشرين لجوالي الجامعة، تحت شعار "معاً نلتقي لنرتقي"، فضلاً عن تنظيم زيارة لطلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى الصداقة الدولي بالمنصورة، وكذا افتتاح معرض مقتنيات الفن القبطي لطلاب كلية التربية النوعية، والمشاركة فى فعاليات ندوة "التغيرات المناخية- التحديات العالمية".

ومن ناحية أخرى، حقق قطاع الدراسات العليا بالجامعة نجاحات غير مسبوقة، ففي إطار دعم ومساندة الإنتاج الفكري المنشور للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والناتج عن التعاون الدولي بين الجامعة وغيرها من الجامعات حول العالم، تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من نشر عدد 1726 بحثاً علمياً بالمجلات المصنفة دولياً خلال عام 2022، كما تم اختيار 12 باحثاً من جامعة بنها ضمن أفضل 2٪ من الباحثين على مستوى العالم طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد 2022 وفقاً لعدد الاستشهادات.

كما بدأت حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية إجراءات احتضان 5 شركات ناشئة بدورة الاحتضان الأولى بناء على تقرير اللجنة الاستشارية التي قامت بتقييم واختيار المقترحات التي قدمها المبتكرين ورواد الأعمال للحاضنة في عدة تخصصات.

وفي مجال التصنيف الدولي، حققت جامعة بنها تقدماً ملحوظاً على مستوى التصنيفات الدولية للجامعات، جاءت على النحو التالي:

_ حققت الجامعة المركز 1723 عالمياً بين 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف الدولي للجامعات CWUR

_ احتلت الجامعة المركز الثالث محلياً والمركز (601-800) عالميًا في تصنيف التايمز البريطاني.

_ حققت الجامعة المركز الثامن محلياً والمركز 350 عالمياً في تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي في دول الاقتصاديات الناشئة.

_ حققت الجامعة المركز 7 محليًا والمركز (301-350) عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الشابة.

_ احتلت جامعة بنها الترتيب 12 محليًا، والـ 36 على مستوى الجامعات الإفريقية، والـ 943 عالمياً في تصنيف US News الأمريكي.

_ احتلت الجامعة المركز 1225 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم في تصنيف ويبومتريكس الإسباني.

_ جاءت جامعة بنها بالمركز 943 من إجمالي 3000 جامعة عالمية في تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات.

كما حصلت العديد من الكليات والبرامج بالجامعة على التأهيل والاعتماد، فقد حصلت كلية التربية على الاعتماد البرامجي لـ 3 برامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتم تجديد الاعتماد لكليات: (التمريض، الطب، الهندسة).

وشاركت جامعة بنها في المبادرات الرئاسية، مثل: مبادرة حياة كريمة من خلال تنظيم مجموعة من القوافل الطبية والرياضية والزراعية والتوعوية التثقيفية، ودعم الأسر بالمشروعات الصغيرة، وكذلك المشاركة فى مبادرة مودة التي تهدف إلى وحدة الأسرة المصرية، وتوعية الشباب المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والعمل على الحد من التفكك الأسرى للوصول لحياة أسرية مستقرة، كما شاركت الجامعة فى مبادرة 100 مليون صحة من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية.

وقامت جامعة بنها بتطوير مستشفيات الجامعة من خلال أعمال توسعة وتحديث الأجهزة الطبية؛ لتقديم خدمة طبية مميزة، حيث تم تجديد وتوسعة أقسام الاستقبالات والطوارئ كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون وستمائة ألف جنيه، وتجديد وإحلال وحدة عناية القلب لاستيعاب 9 أسرة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، إضافة إلى إنجاز أعمال التطوير لأقسام المستشفيات الجامعية.