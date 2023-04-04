شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام السويس: دراما المتحدة برمضان 2023 أعادت الإنتاج المصرى إلى سابق عهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمين عبد الغنى عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ان دراما مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشهد هذا العام جهد واضح لتوظيف الطاقات الإنتاجية لدينا بداية من الكتاب والنجوم والإخراج والتصوير.

وأضاف الدكتور أمين عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنً مسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشهد تنوع كبير فى الإنتاج وأساليبه وتطور من النواحى الاخراجية وأصبحنا نشاهد مدارس جديدة فى الدراما مؤكدا أن هذه الأعمال بهذا الشكل أعادت الإنتاج المصرى ليفرض نفسه على الساحة العربية بشكل قوى.

وتابع عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، أن التقييم العملى والموضوعى لدراما رمضان يتم بشكل كامل وموضوعية تامة لكل عمل بشكل منفرد بعد انتهاء عرض المسلسل حتى يتم التقييم بحيادية وبعيدًا عن الانفعالات الجزئية المرتبطة ببعض المشاهد.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من مسلسلات رمضان 2023 ، ويوجد فيها تنوع اجتماعى وكوميديا ودرامي تعالج المشاكل الاجتماعية", ومنها مسلسل "الكبير أوى"،مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "رسالة الإمام الشافعى" ومسلسل الكتيبة"101" ، ومسلسل "ضرب نار".